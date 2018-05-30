الخميس.. انطلاق الخيمة السيبرانية في جدة

تنطلق الخميس في الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضة في جدة الخيمة السيبرانية بإعداد وتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وتستمر لمدة ٥ أيام

وستحتوي الخيمة على عدة جلسات حوارية ومسابقات وفعاليات منها ليالي تقنية التي ستقام لمدة 3 أيام بوجود متحدثين عن فن التصميم ومنهجية التطوير وإدارة المشاريع والحلول التقنية الفرص الاستثمارية الجديدة.



بالإضافة إلى مسابقة "التقط العلم" وهي مسابقة في مجال الأمن السيبراني تحتوي على تحديات تقنية حقيقية يتنافس الافراد مع بعضهم في مواضيع تقنية متعددة مثل التحليل الجنائي، التشفير، تطوير وبرمجة الاختراقات، اختراقات المواقع والهواتف الذكية والهندسة العكسية الثنائية.



وكذلك يوم الدرونز السعودي ، وسيقدم فيه بطل العالم للدرونز استعراض عن طائرات الدرونز كما سيكون هنالك تحديات ومسابقات في الدرونز بمختلف الفئات العمرية منها تجربة عيش الواقع والمحاكاة.