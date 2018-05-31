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مواليد السعودية يشاركون في تحدي أبطال الدرونز

المصدر: العربية.نت
تنطلق البطولة يوم الاثنين
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أصدر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية، قراراً بالموافقة لمواليد المملكة بالمشاركة في تحدي أبطال الدرونز.

وكتب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية: تفاعلاً مع فعالية الخيمة السيبرانية يسرني الموافقة على مشاركة مواليد المملكة بجانب إخوانهم السعوديين في تحدي أبطال الدرونز.

وينطلق تحدي الدرونز السعودي يوم 4 يونيو بحضور بطل العالم لطائرات الدرونز، وستكون هناك تحديات ومسابقات كتجربة عيش الواقع والمحاكاة وعروض ممتعة يقدمها عدد من محترفي طائرات الدرونز في الخيمة السيبرانية مع منافسات للمشتركين بجميع التحديات.

كلمات دالّة

#الأمن السيبراني, #تركي آل الشيخ, #تحدي الدرونز

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