هاليب تحقق حلمها وتفوز ببطولة فرنسا المفتوحة

تغلبت الرومانية سيمونا هاليب على الأميركية سلوان ستيفنز 3 - 6 و6 - 4 و6 - 1 يوم السبت في المباراة النهائية ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، رولان غاروس، لتفوز بأول ألقابها في إحدى بطولات الجائزة الكبرى غراند سلام.

واحتاجت هاليب، المصنفة الأولى على العالم، إلى ساعتين وثلاث دقائق للتغلب على ستيفنز، الفائزة ببطولة أميركا المفتوحة العام الماضي.

وكانت سيمونا هاليب ضمنت البقاء في صدارة التصنيف العالمي بتغلبها على الإسبانية جاربين موغوروزا في الدور قبل النهائي.

وقالت هاليب، التي خسرت آخر مباراتين نهائيتين لبطولة فرنسا المفتوحة: كنت أحلم بهذه اللحظة منذ أن كنت أبلغ 14 عاما وأنا سعيدة للغاية لأنني أردت أن يكون هذا الكأس هنا في فرنسا، أتمنى أن ألعب مباراة نهائية أخرى هنا لأن هذا الملعب هو المفضل بالنسبة لي.

ورغم الخسارة، ستحتل ستيفنز أفضل مركز لها في التصنيف العالمي الذي سيصدر يوم الاثنين المقبل حيث ستحتل المركز الرابع.

وأصبحت هاليب ثاني لاعبة رومانية تفوز ببطولة من بطولات الجائزة الكبرى منذ أن فازت فيرجينيا روزيكي ببطولة فرنسا المفتوحة في 1978.

وقبل بداية الإجراءات، قام منظمو البطولة بتكريم ذكرى ماريا بوينو إحدى اللاعبات العظيمات السابقات بالوقوف دقيقة حداد، حيث توفيت بوينو عن عمر ينهاز 78 عاما بعد صراع مع سرطان الفم.

وكانت البرازيلية بوينو إحدى أنجح اللاعبات حيث فازت بـ19 لقبا لبطولات الجائزة الكبرى في الخمسينيات والستينيات.

وقبل بداية المباراة، فازت هاليب بالمواجهات الأربع التي جمعتها بستيفنز، في المقابل لم تخسر ستيفنز أي مباراة نهائية حيث صعدت للمباراة النهائية ست مرات فازت بها جميعا، وكان يبدو أنها تقترب من حصد لقبها السابق بعد بداية هادئة من هاليب التي تمكنت من استعادة توازنها وتحقيق الفوز.

وتقام المباراة النهائية لمنافسات الرجال يوم الأحد حيث تجمع بين النمساوي دومينيك ثيم والإسباني رافايل نادال.