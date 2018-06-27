انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف الشهر القادم

تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن إطلاق مهرجان ولي العهد للهجن خلال الفترة من 11 أغسطس 2018م، حتى يوم الجمعة 21 سبتمبر 2018م، وذلك في ميدان محافظة الطائف للهجن.

ورفع تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باسمه وباسم منسوبي الهيئة الشكر والامتنان لولي العهد على هذه الرعاية الكريمة التي تأتي ضمن اهتمامات القيادة الكريمة بمختلف القطاعات في الدولة، والسعي لإنجاح الفعاليات والمناسبات المحلية والدولية، من خلال الدعم المستمر لتلك البرامج والفعاليات والبطولات.

وتم تخصيص جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 45 مليون ريال سعودي يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية.

من جهته، قال الأمير فهد بن جلوي رئيس الاتحاد السعودي للهجن رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد إن المهرجان سيقام في ميدان الطائف للهجن، نظراً لأهمية الميدان التاريخية ولملائمة أجواء الطقس خلال فصل الصيف مع إقامة العديد من الفعاليات المصاحبة للمهرجان الموجهة للعائلات، التي تهدف إلى جلب الجماهير بشكل عام ومحبي رياضة الهجن بشكل خاص.

وأوضح رئيس الاتحاد أنه تم البدء بجميع التجهيزات الخاصة بمراحل السباقات لأهمية الحدث الذي يحمل اسم ولي العهد وطموحات ملاك ومحبي رياضة الهجن على مستوى العالم، داعياً جميع المشاركين بالالتزام بالأنظمة والشروط التي أقرتها اللجنة المنظمة.

ويهدف مهرجان ولي العهد للهجن إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، كما يهدف أن يكون للمهرجان عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع، يعزز المشاركة، ويؤصِّل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للسعودية.

يذكر أن الاتحاد السعودي للهجن سيعلن عن البرنامج بشكل كامل يوم السبت 30 يونيو 2018م.