آل الشيخ يوجه بتقديم مكافأة لمحمد عسيري

وجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية السعودية، بتقديم مكافأة مالية لمحمد عسيري، لاعب منتخب الكاراتيه بعدما تأهل إلى بطولة الألعاب الصيفية للشباب 2018 والتي ستقام في الأرجنتين.

وتأهل محمد عسيري، نجم منتخب الكاراتيه للشباب تحت 60 كغ، للمشاركة في بطولة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب في عام 2018 التي ستقام في الأرجنتين بعد فوزه على منافسه لاعب منتخب تركيا 5 - صفر في الجولة الأخيرة للبطولة المؤهلة للأولمبياد بمدينة أوماج في كرواتيا.

وهنأ تركي آل الشيخ، رئيس اللجنة الأولمبية، محمد عسيري، بعد تأهله لدورة الألعاب الأولمبية، كما وجه بتقديم مكافأة مالية تقديراً له.