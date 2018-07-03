الفواز يتوج الفائزين في بطولة المملكة للشطرنج

توج قصي الفواز، رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج، أبطال بطولة المملكة للشطرنج يوم الاثنين في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وحضر هشام الطاهر أمين عام الاتحاد الآسيوي للشطرنج، التتويج بعد أن استمرت البطولة لمدة 5 أيام بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة تنافسوا عبر 9 جولات.

وانتزع اللاعب عبدالرحمن مسرحي درع البطولة ومكافأة مالية بلغت 20 ألف ريال، فيما حل أحمد الغامدي ثانياً ونال مكافأة مالية بلغت 15 ألف، وجاء عبدالله المطيري ثالثاً، حاز على الميدالية البرونزية ومكافأة 10 آلآف ريال.

وفي منافسات السيدات فازت داليا السميري بدرع المسابقة ومبلغ 20 ألف ريال ونالت منار مليباري الميدالية الفضية و15 ألف ريال فيما جاءت دينا إسحاق في المركز الثالث ونالت مكافأة 10 آلآف ريال.