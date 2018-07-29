نهائي السوبر العالمي للملاكمة يقام في جدة أواخر سبتمبر

أعلنت الهيئة العامة للرياضة استضافة جدة نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي كلاي للملاكمة يوم 28 سبتمبر القادم بين البريطانيين جورج غروفز وكالم سميث لفئة الوزن المتوسط.

وعبر كال ساويرلاند رئيس شركة "كوموسا" منظمة البطولة عن سعادته باحتضان السعودية للنزال، وقال: تملك السعودية مقومات كبيرة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، ونحن سعداء بإقامة هذا النزال في الشرق الأوسط حيث يملك الملاكم العالمي الشهير محمد علي كلاي شهرة واسعة لدى الأوساط الرياضية العاشقة لهذه اللعبة، كما أن النزال بين غروفز وسميث سيكون مثيراً لما يملكانه من قوة ومهارات جعلتهما طرفين لهذا النهائي.

وكان تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قد وقع اتفاقية مع "كوموسا" العام الماضي في لندن لتستضيف السعودية نهائي السوبر العالمي للملاكمة.

واستطاعت الهيئة العامة للرياضة تنظيم العديد من الأحداث الرياضية منذ أواخر العام الماضي ابتداءً من كأس الملك سلمان للشطرنج وسباق الأبطال للسيارات وبطولة البلوت والرياضات الإلكترونية وأعظم رويال رامبل.