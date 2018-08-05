الدوسري لـ"العربية": حظيت بدعم الجميع.. ونمتلك نجوماً

أعرب مساعد الدوسري عن سعادته بالفوز ببطولة كأس العالم الإلكترونية في لندن، مضيفا أن السعودية تمتلك نجوما ومواهب كثيرة في الألعاب الإلكترونية متى ما أتيحت لهم الفرصة.

وقال مساعد في اتصال هاتفي مع نشرة الرياضة في "العربية": "حظيت بدعم كبير من الشعب السعودي والعربي، وأتمنى بأنني حزت على رضاهم، وسعيد جداً بتحقيقي لقبي بطولة مانشستر وبطولة لندن، وفازت السعودية بـ5 ألقاب في آخر عامين، ما يدل على أننا نملك المواهب والنجوم متى ما أتيحت لنا الفرص".

وأكد الدوسري أن دعم عائلته كان سببا في وصوله إلى البطولة العالمية: دعوات والدي وحضور أخي وابن عمي في البطولة شجعني كثيرا.