انطلاق منافسات بطولة جدة الدولية للشطرنج

رحب اتحاد الشطرنج بجميع الوفود واللاعبين المشاركين في بطولة جدة الدولية التي انطلقت يوم الجمعة، وأعرب الاتحاد عن سعادته بتنظيم بطولة بهذا الحجم تؤكد القيمة التي تحظى بها رياضة الشطرنج، وسط اهتمام المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.



وتقرر فتح البوابات الخارجية لمدينة الملك عبد الله الرياضية والبوابات الداخلية للصالة الرياضية عند الساعة الثانية ظهرًا، حيث سيكون الوجود في المدرجات متاحًا للجماهير حتى نهاية المنافسات، وتنطلق المباريات عند الساعة الثالثة عصرًا حتى العاشرة مساءً، حُددت بوابة رقم “1” لدخول اللاعبين المشاركين في البطولة إلى جانب اللجان العاملة ووسائل الإعلام، بينما تم تحديد بوابة رقم “6” لدخول ضيوف البطولة أو مرافقي اللاعبين للمتابعة والاستمتاع بمنافسات البطولة.



ونظم الاتحاد السعودي للشطرنج خلال الأيام الماضية في مدينة جدة العديد من ورش العمل والدورات الخاصة بالبطولة بحضور المنظمين والحكام، وتم شرح النقاط والقوانين والوقوف على مدى جاهزية المنظمين والحكام قبل انطلاق البطولة الدولية.

واغلق يوم الخميس باب تسجيل المشاركين في البطولة، الذي فاق 700 لاعب من خلال الموقع الإلكتروني الذي أعلن عنه الاتحاد السعودي للشطرنج عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاص به. كما وصل إلى مدينة جدة عدد كبير من اللاعبين المشاركين من الدول التي أعلنت مشاركتها وعددها 25 دولة، وفي مقدمتهم الأساتذة الدوليون المغربي محمد تيسير والفلبيني الا كان البين والمصري حاتم الدسوقي، وسيكون وجودهم إضافة فنية كبيرة لبطولة جدة.