مهرجان ولي العهد للهجن ينطلق السبت

تنطلق يوم السبت، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن والتي تستمر حتى 21 سبتمبر المقبل، وذلك في ميدان محافظة الطائف للهجن.

وكشف المركز الإعلامي للمهرجان عن اكتمال كافة الاستعدادات الخاصة بميدان الطائف، حيث تنطلق يوم السبت الأشواط التنشيطية الأولى للمهرجان لمدة 8 أيام متواصلة، على فترتين بمجمل 308 أشواط، خصصت للقعدان والبكار في سن المفاريد والحقائق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول، وأشواط خصصت للسودانيات وأشواط مفتوحة.

ويعتبر المهرجان الأقوى من نوعه في المنطقة من حيث ضخامة الحدث، وقيمة الجوائز التي بلغت "45 مليون ريال" ، فيما حددت الأشواط بـ781 شوطاً تتنافس فيها أكثر من 10 الآف مطية خلال 40 يوماً بمشاركة من السعودية ودول الخليج والدول العربية.