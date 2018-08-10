عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضات أخرى

مهرجان ولي العهد للهجن ينطلق السبت

المصدر: العربية. نت
جانب من تحضيرات البطولة
رابط مختصر

تنطلق يوم السبت، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن والتي تستمر حتى 21 سبتمبر المقبل، وذلك في ميدان محافظة الطائف للهجن.

وكشف المركز الإعلامي للمهرجان عن اكتمال كافة الاستعدادات الخاصة بميدان الطائف، حيث تنطلق يوم السبت الأشواط التنشيطية الأولى للمهرجان لمدة 8 أيام متواصلة، على فترتين بمجمل 308 أشواط، خصصت للقعدان والبكار في سن المفاريد والحقائق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول، وأشواط خصصت للسودانيات وأشواط مفتوحة.

ويعتبر المهرجان الأقوى من نوعه في المنطقة من حيث ضخامة الحدث، وقيمة الجوائز التي بلغت "45 مليون ريال" ، فيما حددت الأشواط بـ781 شوطاً تتنافس فيها أكثر من 10 الآف مطية خلال 40 يوماً بمشاركة من السعودية ودول الخليج والدول العربية.

كلمات دالّة

#الهجن, #السعودية, #مهرجان ولي العهد للهجن

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر