آل الشيخ: سيتم محاسبة المتسبب بخسارة منتخب الماء

أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، محاسبة المتسبب بالهزيمة الكبيرة التي تعرض لها المنتخب السعودي ضد مصر يوم الخميس في بطولة العالم لكرة الماء تحت 18 سنة والمقامة في المجر، والتي انتهت بفوز مصر بنتيجة 36-1.

وكتب على حسابه في "تويتر": نتيجة مباراة منتخب كرة الماء مؤسفة، ولا تمثل المملكة لا مستوى ولا نتيجة، ما حدث لن يمر، وستتم محاسبة المتسبب، فمن يمثل الوطن يجب أن يكون في مستوى المسؤولية. وأضاف: "أخاف أنكم ناسين الحارس بس".

وتواجد المنتخب السعودي لكرة الماء بجانب منتخبات صربيا وإسبانيا وكندا وكولومبيا في دور المجموعات، وخسر جميع مبارياته التي خاضها، حيث انهزم 6-24 من كولومبيا، وخسر 6-22 من كندا، و 5-26 من صربيا، ومن إسبانيا 4-27.