لبنان يحرز أول ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية

أحرز لبنان ميداليته الذهبية الأولى في دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا بعدما حصد الثنائي آلان موسى وراي باسيل المركز الأول في مسابقة زوجي الفرق بمنافسات الرماية يوم الثلاثاء.

وكانت المتسابقة راي أحرزت أيضا الميدالية البرونزية في منافسات رماية الأطباق للفردي بعد أن حلت في المركز الثالث يوم الاثنين.

وافتتح لبنان يوم الأحد سجل ميداليات الدول العربية عندما أحرز دومينيك أبي نادر الميدالية الفضية في المصارعة الحرة لوزن 86 كيلوغراما.

كما أحرزت اللبنانية ليتيسيا عون الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو في وزن أقل من 53 كيلوغراما أمس الاثنين ضمن دورة الألعاب المقامة في جاكرتا.