ليو شيانغ تسجل رقما قياسياً عالمياً بسباق 50 متراً

أصابت الصينية ليو شيانغ الجميع بالدهشة بما في ذلك هي ذاتها عندما سجلت رقما قياسيا عالميا خلال فوزها بذهبية سباق 50 مترا ظهرا للسيدات في منافسات السباحة بدورة الألعاب الآسيوية يوم الثلاثاء بعد أن قطعت مسافة السباق في 26.98 ثانية لتنال أول ألقابها الكبرى.

وحطمت ليو الرقم السابق لمواطنتها تشاو جينغ البالغ 27.06 ثانية والذي حققته في روما عام 2009 عندما كانت ترتدي زي السباحة الذي يغطي كامل الجسد.

وهذا أول رقم قياسي عالمي يتم تحطيمه في منافسات السباحة بدورة الألعاب الاسيوية منذ أن فعلها الياباني كوسوكي كيتاجيما في سباق 200 متر صدرا في بوسان عام 2002.

وقالت ليو للصحفيين في المسبح في جاكرتا: لم أشاهد النتيجة ولكنني سمعت عبارة ‭'‬رقم قياسي عالمي‭'‬. لم أصدق هذا، كان الأمر أشبه بحلم. لم أكن اتوقع القيام بذلك! هذا ليس سباقي المفضل.

ووصفتها وسائل الإعلام في بلادها على الفور بانها "عروس البحر".

ولم تنظر ليو إلى حقيقة أن هذا السباق ليس ضمن البرنامج الأولمبي باعتبارها أمرا مؤرقا لها يمكن أن يقلل من حجم الانجاز الذي حققته، وقالت: أنا سعيدة للغاية لانني حققت هذا الانجاز، لا يهمني ما اذا كان هذا سباقا أولمبيا او ما شابه. كل ما يهمني هو ان أقوم بالأفضل لي.

وأرجعت ليو، التي فازت ببرونزية السباق ذاته في بطولة العالم في كازان 2015، الفضل في ذلك الى برنامجها التدريبي الحالي، وقالت: رفعت من مستوى المجهود الذي أبذله بساقي في الأشهر القليلة الماضية عندما كنت أتدرب في الولايات المتحدة وأعتقد أن هذا جعلني أفضل.

وأنهت فو يوانهوي بطلة العالم السابقة والمدافعة عن لقب الألعاب الآسيوية، والتي تأتي عودتها كنوع من الاستعداد للمنافسات القادمة بعد اصابتها في الكتف، في المركز الثاني مسجلة 27.68 ثانية بينما نالت اليابانية ناتسومي ساكاي الميدالية البرونزية بعد أن سجلت 27.91 ثانية.