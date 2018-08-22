أخضر الطائرة يتجاوز المستضيف ويتأهل إلى المرحلة الثانية

فاز المنتخب السعودي لكرة الطائرة على نظيره الإندونيسي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المواجهة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية التي تقام في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وأنهى أخضر الطائرة الشوط الأول متقدما 25- 23 على إندونيسيا، فيما خسر الشوط الثاني بنتيجة 25-16، وكسب الثالث والرابع بـ 25-19 و 25- 22 .

وكان المنتخب السعودي للطائرة فاز في الجولة الأولى على منتخب قرغيزستان بثلاثة أشواط مقابل شوط، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي يتصدرها المنتخب، ليتأهل أخضر الطائرة إلى المرحلة الثانية.