عبدالعزيز الفيصل يلتقي بمسؤولي الرياضة الدولية

عقد نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يوم الثلاثاء عدداً من اللقاءات بمسؤولي الرياضة الدولية والآسيوية في البيت السعودي المقام بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا على هامش دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة في إندونيسيا.

والتقى الأمير عبدالعزيز الفيصل بسام رامسامي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسباحة عضو اللجنة الأولمبية الدولية في أفريقيا، حيث تم مناقشة تطور الرياضة في جنوب أفريقيا وفتح أبواب التعاون مع الاتحاد الدولي للسباحة واتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية وكيفية الاستفادة من هذه المنظمات الدولية المرموقة.

كما التقى مع رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب والوفد المرافق له حيث تبادل الطرفان التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

واستقبل السيدة ككين سونق الأمين العام للجنة الأولمبية الصينية، حيث تم مناقشة تفعيل مذكرة التعاون الرياضي على مستوى اللجنة الأولمبية الصينية، وأبدت السيدة سونق استعدادها التام للتعاون مع اللجنة الأولمبية العربية السعودية لاسيما فيما يتعلق بتطوير الأداء الرياضي والهيكلة الإدارية.

واصطحب الأمير عبدالعزيز الفيصل السيدة سونق في جولة داخل أجنحة البيت السعودي، حيث أعربت عن إعجابها التام بتاريخ المملكة وما وصلت إليه اليوم من مكانة دولية مرموقة.

كما التقى الأمير عبدالعزيز الفيصل برئيس الاتحاد الآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة صالح بن أحمد بن ناصر الذي قدم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

حضر اللقاءات الأمير فهد بن جلوي مدير الوفد الرياضي السعودي المشارك في دورة الألعاب الآسيوية مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية العربية السعودية وإبراهيم بن محمد القناص عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية.