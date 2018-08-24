أخضر اليد يتعادل مع العراق في الألعاب الآسيوية

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة اليد فرصة التواجد في نصف نهائي دورة الألعاب الآسيوية، بعد تعادله في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الرئيسي مع المنتخب العراقي 20-20 في إطار منافسات المجموعة الأولى.

وظهر المنتخب بمستوى مغاير عما قدمه منذ انطلاق المنافسات واستطاع المنتخب العراقي الصمود أمام الأخضر الذي أنهى الشوط الأول لصالحه بفارق هدف وحيد 12/11.

وفي الشوط الثاني دخل المنتخبان في سجال وسط حصول لاعبي المنتخب السعودي مجتبى السالم وعلي آل إبراهيم على البطاقات الحمراء مما صعب المهمة على منتخب اليد السعودي.

ويلعب المنتخب السعودي يوم الأحد مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس عند الثانية ظهراً بتوقيت السعودية.