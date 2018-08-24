ألعاب القوى السعودية تدشن مشاركتها في آسياد جاكرتا

تدشن أم الألعاب السعودية مشاركتها يوم السبت بالدورة الآسيوية “جاكرتا2018” على الاستاد الرئيسي بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا بداية من الساعة السادسة صباحاً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويأمل لاعبو أخضر القوى بحصد عدد من الميداليات خاصة، لاسيما أن أم الألعاب السعودية دائماً ما تكون حاضرة في الآسياد الآسيوية وهي التي حققت 4 ميداليات في النسخة الأخيرة "إنشون2014".

ويفتتح اللاعبان محمد القريع وأحمد الياسين مشاركة أم الألعاب عبر مسابقة العشاري والتي ستنطلق بداية من الساعة السادسة صباحاً.

ويتواجد العداء عبدالله أبكر في تصفيات سباق 100م عند الثالثة عصراً وهو أحد أبرز المرشحين لنيل إحدى ميداليات السباق، كما تتواجد العداءة يارا أبو الجدايل في تصفيات سباق 100م عند الثالثة والنصف عصراً.

وعند الرابعة عصراً يتواجد الرامي سلطان الحبشي في مسابقة دفع الكرة الحديدية وهو الذي يملك آخر ثلاث ذهبيات في النسخ الثلاث الماضية من الآسياد.

وتدخل العداءة دانة الشهري عند الرابعة والنصف عصراً تصفيات سباق 400م.