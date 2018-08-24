منتخب الماء يفتتح مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية

يخوض المنتخب السعودي لكرة الماء يوم السبت مواجهته الأولى أمام إندونيسيا عند الـ 11 صباحاً بتوقيت السعودية وذلك على المسبح الرئيسي في جاكرتا، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ 18 لحساب المجموعة الثانية، التي تضم إندونيسيا واليابان والصين وهونغ كونغ، فيما جاءت كازاخستان على رأس المجموعة الأولى بجانب منتخبات كوريا الجنوبية وسنغافورة وإيران.

ويضم المنتخب السعودي لكرة الماء 13 لاعباً: خالد الحربي، عادل المالكي، أحمد الشمري، أيمن العرياني، حسين جيزاني، محمد قحل، حامد النفيعي، بدر الدغيثر، محمد خوفي، عمر شراحيلي، نايف المنتشري، سعيد بن طالب ، محمد الهلال، تحت إشراف الصربي يوقو ويساعده الوطنيان بندر عبدالله (مدرب حراس) ومحمد الزهراني (مساعد مدرب).