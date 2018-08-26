أخضر الطائرة يودع "الآسياد" من ربع النهائي

ودع المنتخب السعودي لكرة الطائرة دورة الألعاب الآسيوية "آسياد 2018" المقامة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بعد خسارته أمام الصين تايبيه في ربع النهائي بنتيجة 3-1.

وبدأ المنتخب السعودي بالفوز في الشوط الأول 25-22، قبل أن يخسر الأشواط الثلاث بنتائج 25-19، 25-9، و25-23.







وينتظر منتخب الصين تايبيه الفائز من كوريا الجنوبية وإندونيسيا لملاقاته في نصف النهائي، بينما تأهلت إيران وتنتظر الفائز من مباراة اليابان وقطر.



وتأهل المنتخب السعودي كمتصدر للمجموعة الأولى التي ضمت إندونيسيا البلد المضيف وكيرغستان بالعلامة الكاملة.