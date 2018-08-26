أخضر كرة الماء يتغلب على هونغ كونغ ويتصدر مجموعته

حقق المنتخب السعودي لكرة الماء فوزه الأول في دورة الألعاب الآسيوية 2018 المقامة حالياً في إندونيسيا بعدما تغلب على هونغ كونغ 12-6 في الجولة الثانية من المسابقة.

وكان المنتخب السعودي قد تعادل مع المضيف 12-12 في الجولة الأولى قبل أن يتغلب على هونغ كونغ ويتصدر المجموعة التي تضم كلاً من اليابان وإندونيسيا والصين بالإضافة إلى منتخب هونغ كونغ الذي تلقى خسارته الثانية في البطولة ويخرج من دور المجموعات.

ويلعب الأخضر يومي 28 و29 من الشهر الحالي مباراتيه الأخيرتين في دور المجموعات أمام الصين واليابان على التوالي.