أحمد خضر يتصدر التصفيات ويتأهل إلى نهائي 110 متر حواجز

تأهل العداء السعودي أحمد خضر إلى نهائي سباق 100 متر بعد تصدره التصفيات بزمن 13.61 ثانية، ليلعب نهائي المنافسة ذاتها يوم الثلاثاء.

وخاض خضر التصفيات بجانب 17 متسابقاً، ليحل في المركز الأول ويأتي كويرو تشين من الصين - ايبيه في المركز الثاني والصيني وينجون شي في المركز الثالث. وسيقام نهائي 110 متر حواجز يوم الثلاثاء عند الثانية والنصف.

وسبق أن اعتلى خضر قائمة أفضل عدائي آسيا في سباق 110 متر حواجز للعام الحالي 2018، عندما حطم الرقم السعودي المسجل باسمه عندما فاز بالمركز الأول في لقاء "فورباش" بفرنسا بزمن 13:42 ثانية.

وقد فاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة في عشق آباد ليشارك في بطولة العالم للصالات المغلقة في بيرمنغهام البريطانية في مارس 2018 الماضي وتأهل إلى نصف النهائي.