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الفريق السعودي للفروسية يتصدر الجولة الأولى في "آسياد"

المصدر: العربية.نت
فرسان الفريق السعودي خلال الجولة الأولى
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تصدر الفريق السعودي للفروسية الجولة الأولى من منافسات قفز الحواجز بدورة الألعاب الآسيوية 18 بجاكرتا الإندونيسية، من أصل 68 فارساً من مختلف دول آسيا.

ويضم المنتخب السعودي 4 فرسـان وهم خالد العيد وجواده "كيان" وعبدالله الشربتلي وجواده "كاريرا" ورمزي الدهامي وجواده "تيد" وخالد المبطي وجواده "ديسرت ستورم".

وسبق أن فاز المنتخب السعودي للفروسية بذهبية الفرق في آسياد 2006، و2010 بغوانزو الصينية، كما نال رمزي الدهامي ذهبية الفردي وخالد العيد البرونزية في ذات البطولة، وفي آسياد إنشيون الكورية بعام 2014، نال المنتخب السعودي فضية الفرق، وحقق عبدالله الشربتلي ذهبية الفردي.

كلمات دالّة

#الفريق السعودي للفروسية, #دورة الألعاب الآسيوية, #آسياد 2018

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