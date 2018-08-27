رائف تركستاني يحقق فضية الكاراتيه في آسياد جاكرتا

حقق لاعب الكاراتيه السعودي رائف تركستاني الميدالية الفضية في نهائي الكاراتيه تحت 75 كيلو غراما بعد أن حل في المركز الثاني بدورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا.

ووصل رائف إلى النهائي بعد أن لعب 3 مباريات يوم الاثنين، في الأدوار ثمن النهائي وربع النهائي ونصف النهائي، هزم فيها لي كا واي من هونغ كونغ 5-4، والأردني بشار النجار 4 - 1، والباكستاني غلام عباس سعدي 4 - 2، وفاز الأردني بشار النجار بالميدالية البرونزية بعد تجاوزه الباكستاني سعدي بعد أن أقصي بالطرد.

وسبق أن شارك رائف في بطولتي العالم للكاراتيه في عام 2016، تيم كوميتي، وفردي 84 كيلو غراما، بلينز النمساوية، كما نال الميدالية البرونزية في الدوري العالمي للكاراتيه ببطولة أوكيناوا اليابانية ودبي، من العام نفسه. وفي المنافسات الآسيوية، فاز تركستاني بفضية أستانا الكازاخستانية في عام 2017 وبرونزية عمان الأردنية في العام الحالي.