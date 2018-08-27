غروفز وسميث يتطلعان لنهائي محمد علي كلاي في جدة

عُقد في العاصمة البريطانية لندن يوم الأحد، المؤتمر الصحفي الخاص بطرفي نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة، والذي سيجمع بين الملاكمين البريطانيين جورج غروفز وكالوم سميث لفئة الوزن المتوسط، والذي سوف يقام في السعودية.

وسوف تستضيف السعودية المباراة المقرر إقامتها يوم 28 سبتمبر المقبل بالصالة الرياضية المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة، وفقاً للاتفاقية التي أبرمها تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وكال ساويرلاند رئيس شركة "كوموسا" الشركة المنظمة للبطولة.

ورحب ساويرلاند بطرفي السوبر العالمي، وقال: إنه لشعور جميل أن يقام هذا الحدث التاريخي والفريد من نوعه على أراضي السعودية لأول مرة، ونتطلع لأن يظهر هذا النزال بين غروفز وسميث بأبهى صورة، وأن يستمتع الجمهور السعودي بهذا النزال الذي يشاهدونه لأول مرة عن قرب.

وتحدث الطرف الأول الملاكم جورج غروفز عن هذا اللقاء، قائلا: أتوق بكل شغف ولهفة لخوض هذا النزال الكبير مع كالوم سميث، قضيت الكثير من الوقت للتحضير لهذه المواجهة، وأعتقد أن لياقتي وصحتي باتتا في أفضل حال، سيكون هذا النزال أصعب اختبار في هذه البطولة، ولكنني أثق كثيراً بقدراتي، وأعتقد أنني سأكسب تلك المواجهة بسهولة.

وقال كالوم سميث: لدي شعور جيد قبل خوض هذا النزال بأنني سأظهر بمستوى مميز ولدي ثقة كبيرة، بأنني سأكون البطل أمام غروفز، ينبغي أن نعمل سوياً لأن يكون هذا النزال ممتعاً وشيقاً للحضور ومحبي هذه اللعبة، خصوصاً أنها تقام لأول مرة في السعودية.

وكان طرفا النهائي وصلا لهذه المواجهة الحاسمة بعد أن خاضا عدة نزالات، حيث صعد غروفز بعد أن تغلب على مواطنيه جيمي كوكس، وكريس يوبانك في ربع النهائي ونصف النهائي على التوالي، فيما تأهل البريطاني الآخر كالوم سميث بعد تغلبه على السويدي إيريك سكوقلند، والهولندي نيكي هولزكين في الدورين ذاتهما.

ويشار إلى أن الهيئة العامة للرياضة نجحت في تنظيم وإقامة العديد من المنافسات الرياضية المختلفة في الفترة الماضية كبطولة كأس الملك سلمان للشطرنج، وسباق الأبطال للسيارات، وماراثون الرياض الدولي، وبطولة المملكة للبلوت، وبطولة الرياضات الإلكترونية، ومنافسات أعظم رويال رامبل لمصارعة المحترفين، والمهرجان العالمي لرياضات المغامرة، والبطولة الرمضانية الدولية على كأس رئيس الهيئة.