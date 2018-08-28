آل الشيخ يكافئ منتخب الفروسية بنصف مليون ريال

قدم تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية نصف مليون ريال مكافأة للمنتخب السعودي للفروسية بعد تحقيقه ميدالية ذهبية في مسابقة الفرق بدورة الألعاب الآسيوية 2018 المقامة في جاكرتا.

وحقق المنتخب السعودي لقفز الحواجز والمكون من رمزي الدهامي وخالد العيد وخالد المبطي وعبدالله شربتلي الميدالية الذهبية بمشاركة 68 فارساً.

وبات في رصيد السعودية 4 ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية الحالية بعد فضية حسين الحربي في الرماية، وفضية رائف تركستاني في الكاراتيه وبرونزية طارق حامدي في ذات اللعبة.