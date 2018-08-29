آل حزام يحتل المركز الخامس ويودع الآسياد

احتل لاعب فريق ألعاب القوى، الواثب حسين آل حزام في المركز الخامس في نهائي مسابقة القفز بالعصا بعد أن وصل في محاولته الأخيرة إلى أقل من مسافة 5.60 متر.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، وصل آل حزام في محاولته الثالثة إلى القفز أعلى من 5.40 متر، قبل أن يقع في المركز الخامس في محاولته القفز أعلى من 5.60 متر.

وسبق أن حطم آل حزام الرقم العربي خلال مشاركته في مسابقة القفز بالعصا داخل الصالات المغلقة بأركانساس في أميركا بعدما قفز لارتفاع 5.53 متر، وقد حقق ذهبية دورة التضامن الإسلامي المقامة في مسابقه القفز بالزانة، بعد أن نجح في تسجيل رقم 5.5 متر في منافسات ألعاب القوى.