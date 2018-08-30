العداء طارق العمري يحقق برونزية 5000 م في آسياد جاكرتا

توج العداء السعودي طارق العمري بالميدالية البرونزية يوم الخميس بعد أن حل ثالثا في سباق 5000م، بزمن 13.56.49 دقيقة، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ18 المقامة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وفاز بالميدالية الذهبية البحريني باليو وحقق مواطنه روب ألبيرت الميدالية الفضية، وكان الفارق الزمني بينهما وبين طارق العمري 18 ثانية.

وبدأ العداء السعودي السباق بقوة ضمن المراكز الثلاثة الأولى، وابتعد بجانب صاحبي المركز الأول والثاني عن البقية بفارق زمني يصل إلى 10 ثوانٍ.

وهنأ تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، ووجه بتقديم 100 ألف ريال له تقديراً لهذا الإنجاز.