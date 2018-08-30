رمزي الدهامي: سعداء بنيل ذهبية وبرونزية في آسياد جاكرتا

أبدى الفارس رمزي الدهامي الفائز ببرونزية فردي قفز الحواجز للفروسية، سعادته بفوز الفريق السعودي بذهبية قفز الحواجز ونيله الميدالية البرونزية لمنافسات الفردي في دورة الألعاب الآسيوية المقامة بإندونيسيا.

وقال الدهامي في مقابلة مع "العربية" عقب فوزه بالميدالية البرونزية في آسياد جاكرتا: كان الجو حاراً على الفرسان والخيول، وسعيد لأننا حققنا ذهبية الفرق وبرونزية الفردي في الفروسية.

وأضاف الدهامي حول استعداد الفريق للأولمبياد: الفريق ليس جاهزاً تماما لأولمبياد طوكيو 2020، لأننا نحتاج العديد من الأمور لأن المنافسة باتت أقوى.