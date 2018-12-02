ختام مميز لبطولة السعودية المفتوحة للغولف

توج الإنجليزي تود كليمنت عن فئة المحترفين ببطولة السعودية المفتوحة الرابعة للغولف التي اختتمت يوم السبت على ملاعب الرياض للغولف، بعد منافسة صعبة وشرسة امتدت لثلاثة أيام هو زمن البطولة مع مواطنه جايمي إلسون الذي حل ثانيا بعد أن احتكم اللاعبان إلى كسر التعادل بعد تساويهما في حصيلة الجولة الأخيرة.

وتسلم كليمنت كأس البطولة والجائزة الخاصة بالمركز الأول من الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للغولف ماجد السرور وسط حضور كثيف من عشاق هذه الرياضة.

ولم يكتف الإنجليز بالمركزين الأولين بل تبعهما مواطنيهما جوش وايت ولويس كامبل ثالثا ورابعا على التوالي فيما حل الإماراتي أحمد المشرخ خامسا، فيما جاءت نتائج الهواة لتنصف المنظمين بفوز السعودي سعود الشريف بالمركز الأول تبعه المصري عيسى أبو العلا ثانيا، قبل البحريني خليفة المراسي الذي حل ثالثا ثم السعودي عثمان الملا الذي جاء في المركز الرابع ليكون المقعد الخامس للألماني جوليان بالامان.

وكانت البطولة التي أقيمت تحت رعاية تركي آل الشيخ رئيس اللجنة الأولمبية وبمتابعة رئيس الاتحاد السعودي للغولف ياسر بن عثمان الرميان قد شهدت مشاركة لاعبين محترفين وهواة ينتمون إلى اثنتي عشرة دولة بين أوروبية وآسيوية وعربية وفق عدد بلغ 72 لاعبا، وينتظر أن يرتفع تصنيفها بعد النتائج المتميزة التي حققت فيها خاصة أن البطل كليمنت قد حقق ثماني ضربات تحت المعدل فيما حقق الوصيف إلسون ست ضربات تحت المعدل.

وأكد مدير البطولة محمد العيسى أن المنافسات شهدت مستويات متطورة وتنافسا كبيرا وتحقيق أرقام لم تعرفها البطولات السابقة، كدليل على التطور المستمر لها، لافتا أنها وعبر دورتها الرابعة أحدثت نقلة نوعية لرياضة الغولف في السعودية وأصبحت منصة لعشاق اللعبة لما تحتويه من منافسة وإثارة بين المشاركين.