الكشف عن حلبة سباق وفعاليات "فورمولا إي" في الدرعية

كشفت اللجنة المنظمة لسباق "السعوديّة للفورمولا إي– الدرعية 2018" ظهر الخميس، عن المضمار الخاص بالسباق الكبير والمرتقب والذي تحتضنه المملكة خلال الفترة 13-15 ديسمبر الجاري في مدينة الدرعية التاريخية، وذلك خلال جولة قام بها الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وخالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي لرياضة السيارات والدراجات النارية؛ وكارلو بوتاجي، الرئيس التنفيذي لشركة "سي بي إكس" التي تتولى الترويج محلياً لسباق "السعوديّة للفورمولا إي–الدرعية"حيث يشكّل هذا المضمار ساحة تنافسيّة بين سائقي فورمولا إي من 11 فريقاً، والذين سيتنافسون جميعاً في الجولة الافتتاحيّة للموسم الخامس لسباق الاتحاد الدولي للسيارات "فورمولا إي ايه بي بي"، وسيشهد السباق المنتظر أجواءً حافلة بالسرعة والحماس والمنافسة التي سترضي جميع الأذواق دون استثناء داخل وخارج حلبة السباق.

وسيشتمل موقع استضافة السباق على مقاعد ضخمة ستستوعب عشرات الآلاف من المشجعين في يوم السباق، بالإضافة إلى مسرحٍ مخصصٍ للحفلات الموسيقية التي ستستمر لثلاث ليالٍ، فضلاً عن منطقة ترفيهية في "قرية فورمولا إي" ومناطق ثقافية وتراثية مخصصة للعائلات.

إلى جانب ذلك، سيشمل موقع السباق منطقة رائعة تزخر بالعديد من المطاعم والمقاهي ، بالإضافة إلى سوقٍ تقليديّة ستتضمّن منافذ تجزئة تقدّم عروضاً فريدة للمتسوقين من مرتادي السباق والمشجعين. كما ستقوم علامة "هارفي نكلز" الشهيرة بافتتاح أكشاكٍ ومتاجر مصغّرة لبيع المنتجات. علاوةً على ذلك، سيتم تخصص منطقة ضيافة رائعة للشخصيّات الهامة ستحمل اسم "إيموشن" والتي ستتيح لحاملي التذاكر الفاخرة التفاعل مع نخبة من المشاهير العالميين.