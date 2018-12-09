الموافقة على نقل كأس الملك سلمان للشطرنج إلى روسيا

وافق الاتحاد السعودي للشطرنج على طلب الاتحاد الدولي للعبة نقل النسخة الثانية من بطولة الملك سلمان للشطرنج السريع والخاطف من مدينة الرياض إلى سانت بطرسبورغ في روسيا الشهر الجاري ومشاركة الاتحاد الروسي للشطرنج في استضافتها مع احتفاظ البطولة بنفس الاسم، وذلك نظير العلاقة القوية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وروسيا.

وأسفرت العلاقة القوية التي تجمع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للشطرنج من جهة والاتحاد الدولي للعبة من جهة ثانية عن نجاح تنظيم النسخة الأولى من بطولة الملك سلمان للشطرنج السريع والخاطف بالعاصمة الرياض في ديسمبر من عام 2017، وسط مشاركة مجموعة من أفضل العقول في اللعبة الشهيرة.