الأمير محمد بن سلمان يتفقد مضمار "فورمولا إي" بالدرعية

تفقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ميدان الدرعية الذي سيحتضن سباق "فورمولا إي" للمرة الأولى في الشرق الأوسط بين يومي 13-15 ديسمبر الجاري بمشاركة 22 سائقاً عالمياً

وتعتبر "فورمولا إي" هي أول سلسلة سباقات شوارع للسيارات تعمل بالطاقة الكهربائية التي تساعد في تحسن المناخ كما تعد منتجاً مختلفاً في سوق المحركات الكهربائية.

ويتكون فريق "فورمولا إي" من 11 فريقاً و22 سائقاً محترفاً، ويبلغ طول مضمار السباق 2.495 كلم يتسابق المتنافسون للحصول على المركز الأول وبطولة الموسم.

وسيكون هناك عدد مقاعد تستوعب عشرات الآلاف من المشجعين، ومسرح مخصص للحفلات الموسيقية ومناطق ترفيهية، كما سيشمل المهرجان فعاليات تراثية وترفيهية وثقافية، تشارك فيها مجموعة من الجهات والهيئات الحكومية.



كما تشهد الفعالية تنظيم سوقٍ تقليدية، تتضمن منافذ تجزئة، تقدم عروضاً فريدة للمتسوقين من مرتادي السباق والمشجعين، علاوةً على ذلك، سيتم تخصيص منطقة ضيافة رائعة للشخصيات المهمة، باسم "إيموشن"، ستتيح لحاملي التذاكر الفاخرة التفاعل مع نخبة من المشاهير العالميين.