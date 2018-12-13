عبدالعزيز بن تركي الفيصل يجري جولة في مقر "فورمولا إي"

أجرى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، يوم الخميس، جولة على مقر مهرجان "فورمولا إي"، قبل انطلاق السباق الذي يقام يوم الخميس في الدرعية ولغاية 15 ديسمبر الجاري.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة في حسابها الرسمي على "تويتر" خريطة لموقع مهرجان "فورمولا إي"، بالإضافة إلى شرح عن الفعاليات المصاحبة، وهي عبارة عن مزيج من التراث والتقنية والتسوق والتعليم والثقافة والترفيه.

وأضافت: الجزء الأكثر حماساً هو انطلاق الموسم الخامس من موسم "فورمولا إي" هنا في الدرعية، عاصمة المملكة العربية السعودية، المدرجة على لائحة التراث العالمي التابعة لليونيسكو، حيث نرى مزيجا رائعا من رياضة سباق السيارات العصرية والتراث. ولا يختصر الفورمولا إي عند المضمار، بل هو منصة تجريبية لتطوير السيارات الكهربائية والتنافس على مستقبل أفضل.

وتضمن الفعاليات جولة "إيه بي بي فورمولا إي" التي تتيح فرصة تأهل الجماهير للتنافس مع متسابقي "الفورمولا إي" الحقيقيين في نسخة افتراضية من مضمار السباق والفوز بجوائز نقدية قيمتها مليون ريال.