"فورمولا إي" ..سيارات سباق المستقبل

تشق "الفورميلا إي" طريقها بقوة منذ أربع سنوات في عالم المحركات أحادية المقعد، بعدما انطلقت منافساتها لأول مرة في سبتمبر 2014.

وكان التقدم التكنولوجي والبحث عن طاقة نظيفة بعيدا عن آثار الكربون، من أبرز الدوافع لاطلاق سباقات "الفورميلا إي" بالسيارات ذات الطاقة الكهربائية، على أن تشهد الدرعية استعمال سيارات الجيل الثاني "الكهربائية" لأول مرة، بمواصفاتها المتطورة، حيث باتت السيارة تمتلك قوة 250 كيلو واط وتصل سرعتها القصوى إلى 280 كيلومتر بالساعة، وأنهت الحاجة لاستبدال السيارات كما كان الحال في الأعوام الماضية.

وتتراوح مدة سباق "الفورميلا إي" بين 45 دقيقة إلى ساعة، وتكمن النقطة المثيرة في سباقات "الفورميلا إي"، في أنه يمكن للمشجعين منح خمسة من السائقين خلال السباق "طاقة" إضافية بـ25 كيلو واط، ويصوت المشجع عبر الموقع الرسمي للبطولة أو عبر "تويتر" باستعمال "وسم" السباق أو عبر التطبيق الرسمي الخاص بالبطولة في الهاتف النقال.

ويتشابه نظام منح النقاط بين "فورميلا ون وفورميلا إي"، حيث ينال الأول 25 نقطة، والوصيف 18 نقطة وصولا إلى نقطة واحدة لصاب المركز العاشر، مع تعديل بسيط لدى بطولة السيارات الكهربائية، يشمل منح ثلاث نقاط إضافية للسائق صاحب مركز الانطلاق الأول للسباق وأيضا نقطة واحدة للسائق الذي يحقق أسرع زمن لفة.

وينطلق يوم الخميس سباق "السعودية للفورمولا-إي – الدرعية 2018" في الدرعية، ويستمر حتى 15 ديسمبر الجاري، حيث يستعد السائقون من 11 فريقا للتنافس في 13 سباقا.