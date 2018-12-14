مدير "فنتوري": الدرعية أبهرتنا بتحضيرات سباق الفورمولا

أبدت ديلفن بيسكاي، مدير فريق فنتوري لسيارات "الفورمولا إي"، حماستها للمشاركة في أولى جولات السباق الذي يقام في الدرعية يوم 15 ديسمبر الجاري.

وقالت في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: جئنا من موناكو الفرنسية للمشاركة بأولى الجولات في السعودية، ونمتلك السائق البرازيلي فيلبي ماسا الذي تألق سابق "الفورمولا ون" ويتمتع بالمهارة العالية ولديه خبرة كبيرة.

وأضافت: السيارات المشاركة في السباق وصلت إلى السعودية قبل يومين والجميع بمن فيهم السائقون والطاقم الفني بدأ في العمل من أجل المنافسة على السباق، يشمل جدولنا العمل من التاسعة صباحا ولغاية 12 ظهرا في المرآب من أجل إجراء الصيانة اللازمة للسيارات، ولكي نجهزها بالكامل نحتاج إلى 48 ساعة، وسنعمل يوم الجمعة على تفقد نظم الحماية والأمان لسلامة السائق المشارك .

وواصلت: هذه هي زيارتي الأولى للسعودية وحتى لمنطقة الشرق الأوسط بالكامل، بلا شك المنطقة والأجواء مختلفة عن أوروبا، ويميز البلد شعبها الودود واللطيف، أنا حقيقة منبهرة بما رأيته من تجهيزات واستعدادات للبطولة.