البرتغالي دا كوستا يفوز بسباق فورمولا إي في الدرعية

حقق البرتغالي فليكس دا كوستا المركز الأول في سباق فورمولا إي بالدرعية، يوم السبت، مستفيدا من تأخر جون إريك فيرن وسط السباق.

وتحصل جون إريك فيرن على عقوبة بعد الخلل التقني الذي حدث أثناء عملية استرجاع الطاقة، مما أعاد المركز الأول إلى دا كوستا، وحاول بطل الموسم الماضي التقدم ووصل إلى المركز الثاني وكان قريبا من استعادة الصدارة لكن الوقت لم يسعفه، وفاز جيروم دامبروسيو بالمركز الثالث بعدما أدار سباقه بشكل جيد وعلى نحو ناجح واستغل الفرص التي سنحت له.

وكان البرتغالي دا كوستا المنطلق الأول في سباق الدرعية للفورمولا إي، بعدما تقدم على ديلمان بثوان معدودة خلال التصفيات التأهيلية.

وتنافس 11 فريقاً و22 سائقاً محترفاً في سباق فورمولا إي الذي أقيم على مضمار يبلغ طوله 2.495 كلم.

وتواجد النجم الإنجليزي واين روني، الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي، والمحترف في صفوف دي سي يونايتد الأميركي، وذلك قبل ساعات من انطلاق سباق فورمولا إي بالدرعية.

