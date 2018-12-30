فيدرر يبدأ موسمه الـ22 بفوز سهل في كأس هوبمان

بدأ السويسري المخضرم روجيه فيدرر موسمه الاحترافي الـ22 في ملاعب كرة المضرب بفوز سهل على البريطاني كاميرون نوري 6-1 و6-1 يوم الأحد في منافسات المجموعة الثانية لكأس هوبمان للمنتخبات المختلطة في مدينة بيرث الأسترالية.

ولم يواجه السويسري الفائز بلقب العام الماضي بصحبة بيليندا بنسيتش التي ستحسم المواجهة مع بريطانيا في حال فوزها لاحقا على كايتي بولتر، صعوبة في تخطي نوري الذي عانى من الأخطاء غير المباشرة، ما سهل مهمة السويسري المتوج بـ20 لقبا في بطولات الغراند سلام.

وستكون اللحظة الهامة في هذه الدورة التي تعتبر تحضيرية لانطلاق الموسم، يوم الثلاثاء عندما يتواجه السويسري البالغ "37 عاما" مع نظيرته عند السيدات الأميركية سيرينا وليامس في مباراة الزوجي المختلط، فيما سيكون اختباره التالي في الفردي ضد الأميركي فرانسيس تيافو المصنف 39 عالميا.

وستكون مباراة الزوجي المختلط يوم الثلاثاء فرصة لمعركة بين بطلين كبيرين في تاريخ كرة المضرب حيث أحرز السويسري مع الأميركية "37 عاما وثلاثة أشهر" بمفردهما 43 لقبا كبيرا "23 لوليامس".

وعلق فيدرر على المباراة قبيل انطلاق المنافسات بالقول :سيتم التقليل من شأنها. سيقال أنها ليست مهمة بالنسبة إلينا، وهي مجرد مباراة لا أكثر، لكن الوقائع غير ذلك لجهة أنها ستكون المباراة الأولى والأخيرة بيننا.

وتابع البطل السويسري الذي يتحضر للدفاع عن لقبه بطلا لبطولة أستراليا المقررة بين 14 و27 الشهر المقبل: لهذا، آمل أن نكون، نحن الاثنان، في أفضل مستوى في الموعد المنتظر.

وتضم المجموعة المنتخب اليوناني الذي خسر يوم السبت أمام بريطانيا 1-2. وفي المجموعة الأولى، حسمت ألمانيا مواجهتها مع إسبانيا 3-صفر بعد فوز أنجيليك كيربر الثانية عالميا وألكسندر زفيريف الرابع في تصنيف الرجال، في مباراتي الفردي على غاربيني موغوروتسا 6-2 و3-6 و6-3، ودافيد فيرر 6-4 و4-6 و7-6 "7-صفر" على التوالي، قبل حسم لقاء الزوجي المختلط 4-2 و4-3 "5-3". وتضم المجموعة أستراليا المضيفة وفرنسا اللتين تواجهتا يوم السبت وخرجت الأخيرة فائزة 2-1.