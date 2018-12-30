هاميلتون: شوماخر سيبقى الأفضل على مر العصور

بات البريطاني لويس هاميلتون على مقربة من معادلة الإنجاز التاريخي للأسطورة الألماني مايكل شوماخر، المتمثل في الفوز بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 سبع مرات، ولكن سائق مرسيدس اعترف بأن شوماخر سيبقى الأفضل على الإطلاق.

وحصد هاميلتون (33 عاما) لقبه الخامس في بطولة العالم في الموسم الماضي ليبقى على بعد لقبين فقط من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم شوماخر. وبإمكان هاميلتون أيضا أن يقلص الفارق مع شوماخر الذي ينفرد بالرقم القياسي لعدد الانتصارات في سباقات الجائزة الكبرى برصيد 91 انتصارا. ويتبقى لهاميلتون موسمين في عقده الحالي مع مرسيدس، لكنه لا يفكر في مطاردة الأرقام القياسية.

وقال هاميلتون لصحيفة "بيلد ام سونتاغ" الألمانية يوم الأحد: لا أشعر بأنه يتحتم علي محاولة تحطيم أرقامه القياسية، وشدد هاميلتون على أنه حتى لو نجح في تحطيم هذه الأرقام القياسية فإن شوماخر سيبقى الأفضل على مر العصور.

وأكد هاميلتون الذي حل مكان شوماخر في مرسيدس في عام 2012، أن الأرقام القياسية التي سجلها شوماخر خلال مسيرته ستبقى قائمة، وتحدث هاميلتون عن اللقاء الأول الذي جمعه بشوماخر عندما كان يجري اختبارا لسيارة فورمولا-1 في عام 2006. ويواصل شوماخر، الذي سيبلغ "50 عاما" في الثالث من يناير القادم، عملية إعادة التأهيل في سويسرا بعد حادث التزلج الذي وقع بالقرب من ميربيل بفرنسا في 29 ديسمبر عام 2013.

وقاد شوماخر، الذي يمتلك سبعة ألقاب في بطولة العالم بفئة السائقين، فريق مرسيدس منذ عام 2010 حتى نهاية مسيرته الرياضية عام 2012، علما بأنه فاز بخمسة من ألقابه خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2004، حينما كان في فريق فيراري.