سيرينا تفوز في أولى مبارياتها ببطولة كأس هوبمان

حققت النجمة الأميركية، سيرينا وليامز، الفوز في أولى مبارياتها ببطولة كأس هوبمان لفرق التنس، المقامة بمدية بيرث الأسترالية، وتغلبت على اليونانية ماريا سكاري "23 عاما" 7 - 6 "7 - 3" و6 - 2 في مباراة فردي السيدات، قبل أن تنتهي مواجهة الفريقين بفوز اليونان 2 - 1.

وخسر الأميركي فرانسيس تيافوي أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3 - 6 و7 - 6 "7 - 3" و3 - 6 في مباراة فردي الرجال قبل أن يحسم الفريق اليوناني المواجهة عبر الفوز في مباراة الزوجي المختلط.

وقدمت سكاري عرضاً قوياً أمام الأميركية المخضرمة سيرينا وليامز الحائزة على "23 لقباً" في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى، خلال المجموعة الأولى من المباراة وتعادلت فيها 5 - 5 لكن سيرينا قدمت صحوة في الشوط الفاصل لتحقق الفوز بالمجموعة وتحسم المباراة بعدها بالمجموعة الثانية.

وقالت سيرينا عقب المباراة: إنها أول مباراة لي لدى عودة المنافسات. هي قدمت أداء رائعا وتعد لاعبة شابة بارزة، وقد ارتكبت بعضا من الأخطاء لكنني أدرك أنها المباراة الأولى وسأقدم الأفضل. ومع ذلك، ارتكبت سيرينا ومواطنها تيافوي عددا كبيرا من الأخطاء في مباراة الزوجي المختلط التي انتهت بفوز الثنائي اليوناني سكاري وتسيتسيباس 4 - 1 و1 - 4 و4 - 2 .

واستعاد الفريق اليوناني بذلك توازنه بعد أن خسر مواجهته الأولى بنتيجة 1 - 2 أمام الفريق البريطاني الذي يضم كاميرون نوري وكاتي بولتر. وقال تسيتسيباس "20 عاما": إنني سعيد للغاية بهذا الفوز بالطبع. وأثنى على مواطنته سكاري قائلا: إنها تلعب بشكل رائع تحت الضغط.