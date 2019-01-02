موراي يودع بطولة بريزبان مبكراً على يد شاب روسي

تلقى نجم التنس البريطاني آندي موراي صدمة يوم الأربعاء، حيث ودع بطولة بريزبان الدولية مبكراً ، بهزيمته أمام الروسي دانييل ميدفيديف "22 عاما" بنتيجة 5 - 7 و2 - 6، ضمن مباريات الدور الثاني.

وكان موراي، المتوج بثلاثة ألقاب في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى والمصنف الأول على العالم سابقا، قد غاب عن الملاعب في أغلب فترات الموسم الماضي، بسبب عملية جراحية في أعلى الفخذ خضع لها في يناير 2018.

وقال موراي في تصريحات للصحافيين قبل أيام إنه لا يزال يعاني من بعض الألم في أعلى الفخذ، لكنه يرغب في خوض المباريات للوقوف على حالته. وبعد أن حقق الفوز في مباراته الأولى ببطولة بريزبان يوم الثلاثاء أمام الأسترالي جيمس داكوورث، أبدى موراي "31 عاما" سعادة بالغة بالعودة إلى المنافسات من جديد، لكن مشواره انتهى في البطولة اليوم عند الدور الثاني.