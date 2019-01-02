نادال ينسحب من بطولة بريزبان الدولية للتنس

قرر لاعب التنس الإسباني، رافايل نادال، يوم الأربعاء الانسحاب من المشاركة في بطولة بريزبان الدولية للتنس في أستراليا.

وأكد نادال في مؤتمر صحافي عقده أنه لن يلعب يوم الخميس أمام الفرنسي جو ويلفرد تسونغا، أول منافسيه في البطولة الأسترالية، وذلك بعد تعرضه لتمزق في الفخذ الأيسر.

وقال نادال: لقد أخضعوني للفحص بالموجات فوق الصوتية واكتشفوا تمزقا صغيرا في فخذي الأيسر، حاولت اللعب وكنت أرغب في اللعب ولكن نصائح الأطباء كانت مختلفة. وأوضح أن الأطباء أبلغوه بأنه إذا قرر اللعب فإن الإصابة ستتفاقم ولهذا قرر الانسحاب من بريزبان حتى يصل إلى بطولة أستراليا المفتوحة في كامل لياقته البدنية.

وأضاف نادال قائلا: إن الإصابة قد تتفاقم بشكل كبير، عندما تبدأ في اللعب فإن الحمل الزائد على الفخذ قد يؤدي إلى أن يصبح وضع الإصابة أكثر سوء، تعريض حالتي البدنية للضرر لمدة شهر إذا لعبت هنا يعد مخاطرة كبيرة.

وأعرب نادال أنه يشعر بالأسف لغيابه عن البطولة الأسترالية، كونه لن يستطيع الالتقاء مع جماهيره، واختتم قائلا: أعرف أنه أمر صعب، لا يمكنني أن أكون ممتنا بالقدر الكافي للمساندة التي تلقيتها من الناس طوال مسيرتي وخاصة في اللحظات الصعبة.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب الياباني تارو دانيل في بطولة بريزبان بدلا من نادال، ليواجه تسونغا يوم الخميس.