إصابة شارابوفا قبل أيام على انطلاق بطولة أستراليا

تلقت استعدادات اللاعبة الروسية، ماريا شارابوفا، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ضربة قوية عقب إصابتها في الفخذ وانسحابها من دور الثمانية لبطولة شينتشين المفتوحة أمام أرينا سابالينكا يوم الجمعة.

وعانت شارابوفا للتحرك داخل الملعب وخسرت المجموعة الأولى 6-1، بينما حثها مدربها توماس هوجستيد على الارتقاء بأدائها أو طلب وقتاً مستقطعاً للعلاج.

وقال المدرب لشارابوفا: لو تشعرين بألم أكثر مما كانت عليه الحالة في النقطة الأولى يجب التوقف أو الحصول على وقت مستقطع للعلاج الآن.

وعقب تلقيها العلاج خارج الملعب بين المجموعات استعادت شارابوفا مستواها وحصلت على ثلاث فرص لكسر إرسال سابالينكا. ورغم ذلك قلبت لاعبة روسيا البيضاء الطاولة على منافستها وتقدمت 4-2 قبل أن تجد منافستها الروسية نفسها غير قادرة على مواصلة اللعب وانسحبت من المباراة.

وتوجت شارابوفا، الفائزة بلقب أستراليا المفتوحة عام 2008، بلقب بطولة تيانجين المفتوحة 2017 بعد 15 شهرا من الإيقاف لتعاطي المنشطات لكنها واجهت صعوبات في البطولات الأربع الكبرى.

ومنح التأهل إلى دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي بعض التفاؤل للاعبة الروسية لكن خروجها المبكر من بطولتي ويمبلدون وأميركا المفتوحة أظهر أن أداءها يفتقر للقوة التي تؤهلها للتنافس في البطولات الكبرى.

وستلتقي سابالينكا المصنفة 13 عالميا مع الفائزة بين الرومانية مونيكا نيكوليسكو والصينية وانغ يافان لحجز مقعد في المباراة النهائية، وتنطلق بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن يوم 14 يناير الحالي.