الجمعة.. أخضر اليد يستهل مشواره المونديالي أمام النمسا

يلعب المنتخب السعودي لكرة اليد، يوم الثلاثاء، أولى مبارياته في كأس العالم لكرة اليد أمام نظيره النمسا، في البطولة المقامة على أرضي الدنمارك وألمانيا مناصفة.

وتستضيف كل من ألمانيا والدنمارك بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ26 والممتدة من 10 يناير وحتى 27 من الشهر نفسه. وتأهل أخضر اليد إلى كأس العالم بعد وصوله إلى نصف نهائي كأس آسيا لكرة اليد، كما تأهلت منتخبات كوريا الجنوبية والشمالية، والبحرين وقطر. ولعبت الكوريتين يوم الخميس أمام ألمانيا، كمنتخب واحد، حيث صدر قرار الدمج قبل 3 أشهر.

ويقع أخضر اليد في المجموعة الثالثة مع منتخبات الدنمارك، المستضيف، والنرويج والنمسا وتونس وتشيلي. وسيلعب المنتخب السعودي لكرة اليد أمام النمسا يوم الجمعة، 11 يناير، والنرويج، 12 يناير، والدنمارك، 14 يناير، وتونس، 15 يناير، فيما ستكون آخر مبارياته في دور المجموعات أمام تشيلي في 17 يناير.

وسبق للمنتخب السعودي لكرة اليد المشاركة في كأس العالم في 8 مناسبات، 1997 و1999 و2001 و2003 و2009 و2013 و2015 و2017.