ديوكوفيتش يسحق موراي في مباراة استعراضية

سحق الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا منافسه البريطاني آندي موراي 6-1 و4-1 يوم الخميس في مباراة استعراضية في ملبورن بارك استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

ويعاني موراي لاستعادة مستواه منذ خضوعه لجراحة في الفخذ مطلع العام الماضي وواجه مشكلة كبيرة أمام ديوكوفيتش الفائز بأستراليا المفتوحة ست مرات على ملعب مارغريت كورت قبل أن يطلب اللاعب البريطاني إنهاء المباراة بعد أقل من ساعة من اللعب.

ويدخل ديوكوفيتش أستراليا المفتوحة بصفته المرشح الأبرز للفوز باللقب السابع وهو رقم قياسي والثالث له على التوالي في البطولات الأربع الكبرى بينما ستكون توقعات موراي، وصيف البطل خمس مرات والذي يحتل حاليا المركز 230 في التصنيف العالمي، أقل كثيرا في البطولة التي تنطلق يوم الاثنين المقبل.

وعاد موراي (31 عاما) الفائز بثلاثة ألقاب كبرى إلى المنافسات في يونيو الماضي لكن المصنف الأول على العالم سابقا أنهى موسمه مبكرا في سبتمبر .

واستمتع اللاعب الاسكتلندي ببداية طيبة للموسم الجديد بالفوز على مواطنه جيمس دوكوورث في بطولة برزبين الدولية في الأول من يناير لكنه خسر أمام الروسي المصنف الرابع دانييل ميدفيديف في الدور التالي.

وسيلتقي موراي في الدور الأول مع الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت، وإذا اجتاز هذا الدور فان موراي قد يلتقي مع الأسترالي جون ميلمان الذي أطاح بروجر فيدرر من الدور الرابع لأمريكا المفتوحة العام الماضي. ويقف الروسي كارين ختشانوف المصنف العاشر أيضا في طريق موراي لبلوغ دور الستة عشر.

وأقر موراي بأنه لا يزال يشعر بالألم، وأثارت معاناة موراي مخاوف من أنه قد لا يستعيد أفضل مستوياته وربما يعتزل.