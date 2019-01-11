أخضر اليد يخسر مباراته الأولى في مونديال 2019

تلقى المنتخب السعودي الأول لكرة اليد الخسارة من منتخب النمسا بنتيجة، 22-29، في افتتاح مباريات المنتخبين بنهائيات بطولة كأس العالم بنسختها السادسة والعشرون، التي تستضيفها الدنمارك وألمانيا.

وسارت مجريات الربع ساعة الأولى من عمر اللقاء سجالاً بين المنتخبين، حيث وصلت النتيجة لنقطة التعادل، 5-5، بعد ذلك وسع النمسا الفارق التهديفي حتى أنهى الشوط الأول متقدماً بنتيجة، 9-15، وشهد الشوط استبعاد قائد الأخضر حسن الجنبي بالبطاقة الحمراء، ورغم محاولات الأخضر في تقليص الفارق إلى ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، إلا أن النمسا واصل تقدمه ووسع النتيجة حتى انتهى اللقاء لمصلحته بفارق سبعة أهداف.

ومن المقرر أن يخوض أخضر اليد مباراته الثانية في البطولة يوم السبت أمام منتخب النرويج، عند تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، على صالة “جيسكي بنك بوكسن” بمدينة هيرنينغ الدنماركية.