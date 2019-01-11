موراي باكياً : أستراليا المفتوحة آخر بطولة في مشواري

أعلن لاعب التنس البريطاني اندي موراي يوم الجمعة أن بطولة أستراليا المفتوحة قد تكون آخر البطولات التي يشارك فيها خلال مسيرته، وذلك بسبب الإصابة التي يعاني منها في الفخذ منذ عامين تقريبا.

وأوضح موراي في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الجمعة على هامش بطولة أستراليا المفتوحة، التي تنطلق يوم الاثنين، أنه سيحاول الاستمرار في اللعب حتى بطولة ويمبلدون القادمة، ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هذه المحاولة ليست مضمونة النتائج.

وقال المصنف الأول عالميا سابقا: أنا لست بخير، أعاني منذ وقت طويل، لقد كانت الآلام شديدة خلال الأشهر الـ 20 الأخيرة، لقد قمت بكل شيء من أجل التعافي من إصابة الفخذ. وأضاف موراي والدموع تنهمر من عينيه: أرغب في أن تكون ويمبلدون آخر محطاتي، ولكنني لست متأكدا من إمكانية الوصول لها، لست متأكدا من قدرتي على اللعب مع هذا الألم لمدة أربعة أو خمسة أشهر، في ديسمبر قلت إنني قد لا أستطيع الاستمرار، أستراليا المفتوحة قد تكون آخر بطولة لي.

واعترف اللاعب الفائز مرتين ببطولة ويمبلدون عامي 2013 و2016 ومرة واحدة ببطولة أمريكا المفتوحة، بالإضافة إلى الميدالية الذهبية لأولمبياد 2012 و2016 أن ألم الإصابة لا يترك له فرصة للاستمتاع برياضة التنس، واستطرد موراي قائلا: أستطيع أن ألعب ولكن ضمن حدود معينة، لكن الألم لا يسمح لي بالاستماع بالمنافسات أو التدريب.

يشار إلى أن موراي الذي وصل إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة خمس مرات، خضع لعملية جراحية قبل عام، وخاض فترة تعافي طويلة غاب خلالها عن معظم بطولات الموسم الماضي.