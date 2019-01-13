أخضر اليد يخسر من النرويج في مونديال ألمانيا والدنمارك

تلقى المنتخب السعودي الأول لكرة اليد الخسارة من منتخب النرويج بنتيجة، 21 - 40، في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات بطولة كأس العالم بنسختها السادسة والعشرون، التي تستضيفها الدنمارك وألمانيا.

وتأخر الأخضر بفارق 6 أهداف، 2 - 8، مع العشر الدقائق الأولى من انطلاقة اللقاء، ورغم محاولاته في تقليص النتيجة، إلا أن النرويج واصل التقدم وأنهى الشوط الأول متقدماً بواقع، 10 - 20، وفي الشوط الثاني وسع المنتخب النرويجي الفارق التهديفي وأنهى اللقاء بالفوز.

وسيخوض أخضر اليد مباراته الثالثة في البطولة يوم الاثنين أمام منتخب الدنمارك، وذلك عند تمام الساعة 10:15 مساء بتوقيت السعودية، على صالة “جيسكي بنك بوكسن” بمدينة هيرنينغ الدنماركية.