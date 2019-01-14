الاثنين.. أخضر اليد يلعب مباراته الثالثة في المونديال

يتواجه المنتخب السعودي لكرة اليد مع نظيره منتخب الدنمارك يوم الاثنين، عند تمام الساعة 10:15 مساء بتوقيت السعودية، على صالة “جيسكي بنك بوكسن” بمدينة هيرنينغ الدنماركية، ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لنهائيات بطولة كأس العالم بنسختها السادسة والعشرون، المقامة في ألمانيا والدنمارك بمشاركة 24 منتخبا.

وكان أخضر اليد قد أجرى تدريبه يوم الأحد في مدينة هيرنينغ الدنماركية استعداداً للمواجهة، وعمد مدرب الأخضر “السلوفيني” دينيس بوريس إلى تصحيح الأخطاء التي وقعت في مباراتي النمسا والنرويج، وشرح لهم التكتيك الخاص بالمباراة.