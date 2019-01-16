فيدرر يرافق نادال إلى الدور الثالث في أستراليا المفتوحة

صعد النجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر إلى الدور الثالث ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعدما تغلب على البريطاني دانييل ايفانز 7 - 6 "7 - 5" و7 - 6 "7 - 3" و6 - 3 يوم الأربعاء ضمن منافسات الدور الثاني لأول بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم.

ورغم الفوز بثلاث مجموعات متتالية، شكل ايفانز، المشارك في البطولة عبر التصفيات، خصما عنيدا لفيدرر المصنف الثالث على العالم، وقد تقدم 5 - 3 خلال المجموعة الفاصلة للمجموعة الأولى قبل أن يحسمها فيدرر لصالحه، كما استعاد ايفانز توازنه بعد التأخر 3 - 5 في المجموعة الثانية لتحسم أيضا عبر مجموعة فاصلة.

وأشاد فيدرر، الذي يتطلع إلى إحراز اللقب رقم 21 له في بطولات غراند سلام، بالمستوى الذى كان عليه منافسه معترفا بأنه واجه صعوبات خلال المباراة أمامه.

وتأهل النجم الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني للبطولة إلى الدور الثالث أيضا بالفوز على الأسترالي ماثيو إيبدن 6 -3 و6 - 2 و6 - 2 كما حقق الأسترالي أليكس دي مينار انتصارا بشق الأنفس وتغلب على السويسري هنري لاكسونن.

كذلك صعد الكرواتي مارين سيليتش المصنف السادس للبطولة، ووصيف بطل النسخة الماضية، إلى الدور الثالث بفوزه على الأميركي ماكنزي مكدونالد، وشكل مكدونالد المصنف 81 على العالم ضغطا على سيليتش خلال المواجهة، وقد احتاج النجم الكرواتي ثلاث ساعات و37 دقيقة لحسم الفوز.

وقال سيليتش عقب المباراة: ماكنزي قدم عرضا مذهلا، وكان علي تقديم عمل هائل للفوز بهذه المباراة، وأنا سعيد للغاية بتحقيق ذلك الفوز.

ولدى سؤاله عن الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في الركبة، قال سيليتش: حالتي تتحسن وأشعر بأنها من المفترض أن تكون أفضل شيئا ما. لذلك أتمنى، مع استمرار اللعب لمباراتين، أن أعود إلى أجواء المباريات من جديد"

وتأهل للدور الثالث أيضا الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت بالفوز على الأسترالي جون ميلمان، والإيطالي توماس فابيانو بالفوز على الأمريكي ريلي أوبلكا، والروسي كاران خاشانوف المصنف العاشر للبطولة بالفوز على الياباني يوشيتو نيشوكا، والأمريكي تايلور فريتز بالفوز على الفرنسي جايل مونفيس.