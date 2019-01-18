تأهل نادال وفيدرر في بطولة أستراليا المفتوحة

صعد النجم الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني على العالم إلى الدور الرابع "دور الستة عشر" ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعدما تغلب على النجم الأسترالي أليكس دي مينار 6 - 1 و6 - 2 و6 - 4 يوم الجمعة ضمن منافسات الدور الثالث لأولى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم.

وقدم دي مينار ، الذي توج للمرة الأولى على مستوى بطولات رابطة لاعبي التنس المحترفين قبل أيام عبر بطولة سيدني الدولية، محاولات جادة للعودة وتألق خلال المجموعة الثالثة لكن نادال، الحائز على 17 لقباً في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى، واصل هيمنته لينتزع بطاقة التأهل.

وقال نادال: إنه محارب كبير، هو لاعب فائق السرعة... أود تهنئة أليكس على البداية الهائلة التي قدمها في الموسم، أعتقد أن أمامه مستقبل مذهل.

ويلتقي نادال في الدور الرابع، التشيكي توماس بيرديتش، الذي غاب عن الملاعب لفترات طويلة في الموسم الماضي بسبب إصابة في الظهر، والذي صعد يوم الجمعة بالفوز على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان المصنف 18 للبطولة.

وواصل النجم السويسري روجيه فيدرر انطلاقته في بطولة أستراليا وتأهل إثر تغلبه على الأميركي تايلور فريتز 6 - 2 و7 - 5 و6 - 2 ، واحتاج فيدرر حامل اللقب والمصنف الثالث على العالم إلى ساعة واحدة و28 دقيقة فقط للتغلب على منافسه، والتقدم خطوة جديدة نحو إحراز اللقب الـ 21 له في بطولات "غراند سلام".

ويلتقي فيدرر في الدور الرابع، النجم الصاعد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف 14 للبطولة والذي تأهل بالفوز على الجورجي نيكولوز باشيلاشفيلي4 .

وكان فيدرر قد فاز على تسيتسيباس في المواجهة الوحيدة السابقة التي جمعت بينهما، وكانت قبل أسبوعين في بطولة كأس هوبمان لفرق التنس التي أقيمت بمدينة بيرث الأسترالية، لكن اللاعب اليوناني البالغ من العمر "20 عاما" أبدى صمودا أمام النجم السويسري المخضرم حيث حسمت كل مجموعة عبر مجموعة فاصلة.

ولدى سؤاله عن توقعاته للمباراة المقبلة، قال فيدرر في تصريحاته للصحافيين: أعتقد أنها ستكون مباراة جيدة... أتوقع أن نشاهد أداء تنافسيا بشكل كبير في المواجهة".

وأطاح الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت بالروسي كارين خاشانوف المصنف العاشر للبطولة بالفوز عليه، ويلتقي باوتيستا أجوت في الدور الرابع، الفائز من مباراة الدور الثالث بين الكرواتي مارين سيليتش المصنف السابع للبطولة والإسباني فيرناندو فيرداسكو المصنف 26 للبطولة.

وعانى باوتيستا أجوت، المصنف 24 على العالم، خلال الموسم الماضي بسبب تكرر الإصابات لكنه يعيش الآن انطلاقة قوية في بطولة أستراليا، وقد حقق بداية جيدة بالفوز على البريطاني آندي موراي في مباراة مثيرة بالدور الأول.

وصعد البلغاري ديميتروف، المصنف الثالث على العالم سابقا والذي عانى من إصابة في الكاحل في أواخر العام الماضي، إلى الدور الرابع بالفوز على الإيطالي توماس فابيانو ، وحقق الأميركي فرانسيس تيافوي انتصارا مثيرا وتغلب على الإيطالي أندريا سيبي.